Vasto, "Tributo a Ivano Fossati": cresce l’attesa per il concerto di beneficenza - VIDEO

VASTO - Dopo il grande successo della cover dei Pink Floyd (andata in scena lo scorso anno nello splendido scenario dei Giardini di Palazzo d'Avalos), torna anche quest'anno l'appuntamento con il concerto musicale che devolverà il ricavato della serata a favore dell'associazione Asperger Abruzzo.

A suonare stavolta sarà un collettivo di musicisti vastesi che si esibirà in un tributo ad Ivano Fossati il 21 maggio alle ore 21 presso il Teatro Rossetti.

Sono tanti in cartellone i volti noti del panorama musicale vastese e già cresce l'attesa per l'evento. I biglietti per assistere al concerto sono disponibili fin da ora, in prevendita, presso la pizzeria Romina.

L'organizzatore Francesco Marchesani e il presidente dell'associazione Asperger Abruzzo Marie Helene Benedetti ci spiegano nel VIDEO che segue com'è nata l'idea, come si svolgerà il concerto e quale sarà lo scopo benefico della serata.