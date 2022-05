Vasto Marina: "Iononrestoaguardare", nuovo appuntamento per la pulizia del litorale

VASTO - ”Un atto di amore per la nostra città, per il nostro pianeta'”: con questo messaggio Daniela Spagnoli del movimento 'Iononrestoaguardare' annuncia un nuovo appuntamento per la pulizia del litorale, in programma domenica 1° maggio a Vasto Marina.

Collaboreranno all'iniziativa il Consorzio Vivere Vasto Marina, con l'impegno particolare del proprio gruppo di lavoro Responsabilità Sociale e Valorizzazione Ambientale coordinato da Loredana Di Nunzio, il gruppo 'Sei di Vasto se...', Pulchra Ambiente srl e Comune di Vasto.

Alle ore 10 il ritrovo, fissato dinanzi al Lido Fernando del Lungomare Duca degli Abruzzi: da qui il gruppo in azione si sposterà nell'area dunale per un'attività di pulizia dai rifiuti, plastica soprattutto, con il saluto finale per un iniziale bilancio in programma alla conclusione dell'attività dinanzi il mappamondo 'mangiaplastica' del lungomare Cordella, nei pressi del parco 'Roberto Suriani'.

“Partecipiamo numerosi!”, l'appello dei promotori .