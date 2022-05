Squadre e sportivi abruzzesi, il programma di questa domenica

VASTO - Inizia maggio, il mese dei verdetti in campo sportivo. Già oggi ne arriverà sicuramente uno e riguarda la Vasto Basket, che a Osimo si gioca il passaggio al prossimo turno dei play-off dopo la bella prestazione di mercoledì scorso. Non è escluso che ne arrivi un altro nel calcio, nei bassifondi della classifica di Eccellenza, dove la Bacigalupo Vasto Marina è appesa a un filo per evitare la retrocessione in Promozione.

Una domenica dunque tutta da vivere, il programma presenta anche alcune gare dei settori giovanili delle società di calcio e futsal.

CALCIO

Eccellenza: Avezzano-Bacigalupo Vasto Marina (ore 15:00; Stadio Dei Marsi di Avezzano)

Eccellenza: Lanciano-Capistrello (ore 15:00; Stadio Comunale Guido Biondi di Lanciano)

Eccellenza: Casalbordino-Penne (ore 15:00; Stadio Comunale di Casalbordino)

Eccellenza: Giulianova-Virtus Cupello (ore 15:00; Stadio Rubens Fadini di Giulianova)

Seconda categoria, girone F: Vasto United-Odorisiana (ore 16:30; Stadio Comunale di Cupello)

Seconda categoria, girone F: Virtus Vasto-San Buono (ore 16:30; Campo San Paolo di Vasto)

BASKET

Serie C gold, play-off - gara 3: Robur Osimo-Vasto Basket (ore 20:45; PalaBellini di Osimo)

Serie D: Unibasket Lanciano-Intrepida Ortona (ore 18:00; Palazzetto dello Sport di Orsogna)

CALCIO GIOVANILE

Giovanissimi provinciali U15, seconda fase - Chieti/Vasto, Coppa Fair-Play: River Chieti '65 U15-Aquilotti San Salvo U15 (ore 10:30; Stadio Celdit di Chieti Scalo)

Giovanissimi provinciali U15, seconda fase - Chieti/Vasto, Promozione (girone A): Ortona U15-Torrebruna U15 (ore 10:00; Stadio Comunale di Ortona)

Giovanissimi provinciali U15, seconda fase - Chieti/Vasto, Promozione (girone B): Sporting San Salvo U15-Tollese U15 (ore 10:00; Stadio Vito Tomeo di San Salvo)

Giovanissimi provinciali U15, seconda fase - Chieti/Vasto, Promozione (girone B): Francavilla U15-Virtus Anxanum U15 (ore 17:30; Antistadio Valle Anzuca di Francavilla)

Allievi provinciali U17, Chieti - girone unico: PGS Vigor Don Bosco U17-Casalbordino U17 (ore 10:00; Stadio Salesiani Ezio Pepe di Vasto)

Allievi provinciali U17, Chieti - girone unico: Virtus Lanciano U17-Villa 2015 U17 (ore 10:30; Campo Marcello Di Meco di Lanciano)

CALCIO A 5 GIOVANILE

Under 15 regionale, semifinale play-off girone B: Futsal Celano C5 U15-Vigor Lanciano C5 U15 (ore 11:00; )

Under 15 regionale, semifinale play-off girone B: Futsal Vasto C5 U15-River Chieti '65 U15 (ore 11:00; Nuovo Polo San Gabriele)

Under 19 nazionale, 1° turno play-off: Città Di Chieti C5 U19-Tombesi C5 Ortona U19 (ore 11:00; Palasport di Bucchianico)

NICOLÒ CAVUOTI (CALCIO MASCHILE)

Campionato Primavera: Roma U19-Cagliari U19 (ore 10:45; Stadio Tre Fontane di Roma)