Per la Vasto Basket una gara TREmenda a Osimo: finisce l’avventura play-off

VASTO - Finale peggiore non ci poteva essere per la Vasto Basket, che nella gara 3 degli ottavi di finale dei play-off di Serie C viene battuta nettamente 83-54 dalla Robur Osimo.

Una sfida indirizzata fin dall'inizio a favore dei marchigiani con la squadra di Di Salvatore che ha risentito da subito della pressione di un ambiente caldissimo al PalaBellini. Già nel primo quarto i vastesi hanno riportato uno scarto notevole - ben 16 punti di ritardo - frutto del parziale di 24-8, segno di una difficoltà immane.

Mai i biancorossi sono riusciti ad architettare una reazione e la forbice si è allargata sempre più, 43-24 il punteggio alla fine della seconda frazione, anche se la mazzata definitiva è arrivata prima che iniziassero gli ultimi 10 minuti di partita, quando il tabellino riportava 62 punti per i padroni di casa e 35 per gli ospiti. Tanti, troppi, 27 punti da recuperare in un solo quarto e infatti l'ultima frazione non ha regalato sorprese.

Si conclude con una serata davvero tremenda il cammino play-off per i ragazzi di coach Di Salvatore, che mercoledì scorso con una buona prestazione avevano acceso più di una speranza per il passaggio del turno. Non è bastata quella vittoria, oggi la Robur Osimo si è dimostrata molto più forte di Raupys e compagni.