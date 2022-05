La Virtus Vasto è salva con un turno d’anticipo, per il Vasto United ci sono i play-out

VASTO - La Virtus Vasto centra l'obiettivo salvezza con un turno d'anticipo. Nella 25ª e penultima giornata del campionato di Seconda Categoria i biancorossi battono 3-1 il San Buono grazie alla doppietta di Bamba Kane e al gol di Salvatore Surace facendo diventare 13 i punti di distacco in classifica dagli avversari odierni, occupanti il 13° posto in classifica. Un divario fondamentale perché anche se dovesse scendere al 10° posto nell'ultima giornata (ha 2 punti di vantaggio sulla Virtus Rocca San Giovanni) la Virtus sicuramente non disputerebbe il play-out dal momento che il gap con la 13ª classificata non potrà essere inferiore a 9 punti.

Così Bevilacqua e compagni possono far festa, merito del brillante percorso compiuto nelle ultime partite. Nel momento decisivo del campionato la Virtus Vasto ha cambiato decisamente marcia ottenendo nelle ultime 4 partite (tutti successi) più vittorie che nelle precedenti 17 gare.

Discorso opposto vale per il Vasto United, il quale ha invece rallentato nelle ultime partite. Oggi al Comunale di Cupello ha vinto 3-2 l'Odorisiana, non è bastata la doppietta di bomber Pianese alla squadra di mister Ascatigno, ora certa di dover disputare i play-out. L'ultimo match della regular season contro il San Buono servirà per ritrovare la vittoria, che manca ormai da 5 partite, in modo da arrivare con fiducia al momento degli spareggi salvezza.

25ª GIORNATA SECONDA CATEGORIA - GIRONE F

Casalanguida 2-0 Villa Santa Maria

Draghi San Luca 0-0 Atletico Roccascalegna

Montazzoli 1-0 Trigno Celenza

Torrebruna 3-1 Altinese

Unione Sportiva Gissi 1-0 Virtus Rocca San Giovanni

Vasto United 2-3 Odorisiana

Virtus Vasto 3-1 San Buono

CLASSIFICA SECONDA CATEGORIA - GIRONE F

Draghi San Luca 49

Unione Sportiva Gissi 44

Casalunguida 44

Odorisiana 41

Torrebruna 41

Altinese 40

Trigno Celenza 39

Montazzoli 34

Virtus Vasto 33

Virtus Rocca San Giovanni 31

Vasto United 26

Villa Santa Maria 24

San Buono 20

Atletico Roccascalegna 9