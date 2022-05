Futsal: Carla Maria Santini va a segno, ma il sogno in Coppa Italia Serie C svanisce in semifinale

CASALBORDINO - A un passo dalla finalissima è svanito il sogno della casalese Carla Maria Santini nella fase nazionale della Coppa Italia Serie C di futsal.

La giocatrice dell'Es Chieti nella semifinale contro le torinesi della L84 ha segnato il gol del momentaneo 1-1, ma la sua rete non è bastata ad evitare la sconfitta in una partita comunque intensa e conclusasi con il risultato di 4-3 a favore del club piemontese. Davvero un peccato per l'atleta di Casalbordino che con la squadra neroverde poteva centrare un fantastico triplete, dopo la vittoria della Coppa Italia dilettanti nello scorso gennaio e il trionfo in campionato, con la promozione in Serie A2 festeggiata con un turno d'anticipo.

La delusione di Coppa però non cancella la strepitosa stagione di squadra e personale, dal momento che la classe 2000 ha segnato 12 reti tra tutte le competizioni, non male per una ragazza giovane come lei.