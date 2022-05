Eccellenza: la Bacigalupo perde ad Avezzano e retrocede in Promozione, vince il Casalbordino

VASTO - Arriva un pesante verdetto per la Bacigalupo Vasto Marina nella 33ª e penultima giornata del campionato di Eccellenza. I biancazzurri al "Dei Marsi" nulla hanno potuto contro l'Avezzano, che al fischio finale si è assicurata la promozione in Serie D, a maggior ragione dopo l'espulsione di Iammarino al 21° del primo tempo. Proprio sul calcio di punizione concesso per il fallo del portiere vastese è partita la goleada dei padroni di casa, un 4-0 senza storia.

Purtroppo per la squadra di Borrelli dagli altri campi non sono arrivate buone notizie. È stata la vittoria del Casalbordino per 3-2 contro il Penne a spegnere le speranze della Bacigalupo, il 16° posto a una giornata dal termine è lontano 4 punti, di fatto è irraggiungibile e, rimanendo in 17ª posizione, non potrà disputare la semifinale play-out per l'elevato distacco dalla 14ª classificata; dunque è ufficiale la retrocessione in Promozione.

Non è stato facile per i casalesi trovare il successo tra le mura amiche. In vantaggio poco prima della fine del primo tempo con Grubesic, il Penne ha pareggiato i conti al 50° con Cellucci, a cui ha risposto 5' più tardi Regner, che ha riportato avanti i suoi. Al 71° il gol che ha rischiato di compromettere la vittoria dei giallorossi firmato ancora da Cellucci, ma la squadra di Di Simone anche oggi ha dimostrato di non mollare mai, Regner al 91° ha regalato i 3 punti al Casalbordino, che ora è quasi certo di dover disputare i play-out.

La Virtus Cupello a Giulianova, contro la seconda forza del campionato, resiste fino al 73° prima di arrendersi alla 5ª sconfitta consecutiva (1-0 il risultato finale). Si salva al 84° il Lanciano, contestato dai suoi tifosi, dopo che il Capistrello era andato momentaneamente in vantaggio nella ripresa, finisce 1-1 al "Guido Biondi".

33ª GIORNATA

Lanciano 1-1 Capistrello

Alba Adriatica 0-1 Il Delfino Curi Pescara

Pontevomano 1-0 Montesilvano

Avezzano 2-0 Bacigalupo Vasto Marina

Renato Curi Angolana 2-2 Torrese

Casalbordino 3-2 Penne

Spoltore 1-2 Sambuceto

Giulianova 1-0 Virtus Cupello

Villa 2015 0-2 L'Aquila

CLASSIFICA

Avezzano 72

Giulianova 67

L'Aquila 66

Torrese 62

Lanciano 49

Il Delfino Curi Pescara 48

Alba Adriatica 47

Capistrello 47

Pontevomano 45

Montesilvano 45

Sambuceto 44

Renato Curi Angolana 44

Virtus Cupello 41

Spoltore 41

Penne 37

Casalbordino 34

Bacigalupo Vasto Marina 29

Villa 2015 12