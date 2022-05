Vasto: seguita, scippata e scaraventata a terra. 80enne riporta danni alla spalla

VASTO - Scippata e scaraventata a terra, una signora 80enne si rompe braccio e spalla. Il fatto è avvenuto nella giornata di ieri, intorno alle ore 18:00, in via Pompeo Suriani, nei pressi di via Pescara, dove la signora è stata seguita e poi scippata ed è stata scaraventata a terra da un uomo bruno di circa 20 anni, che dopo aver rubato la borsa è scappato zoppicando, secondo il racconto dei testimoni.

La famiglia è sdegnata: la signora ha riportato anche danni psicologici oltre a quelli fisici a seguito dell'accaduto.

Subito dopo lo scippo, sono intervenuti i Carabinieri della locale stazione e i sanitari del 118.

Nella foto è visibile cosa è rimasto della borsa. Si raccomanda massima attenzione.