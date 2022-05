Squadre e sportivi abruzzesi, il programma del giorno

VASTO - È un sabato di trepidazione per lo sport locale. Il San Salvo, nell'ultimo turno del campionato di Promozione, insegue il sogno play-off. Lo stesso che ha il Futsal Lanciano, che va a caccia del 4° posto per non poter vedere sfumato l'obiettivo. In campo quest'oggi anche alcune selezioni giovanili locali.

CALCIO

Promozione, girone C: San Giovanni Teatino-Ortona (ore 16:30; Campo 1 Cittadella dello Sport di San Giovanni Teatino)

Promozione, girone C: San Salvo-Val Di Sangro (ore 16:30; Stadio Vito Tomeo di San Salvo)

Promozione, girone C: Athletic Lanciano-Scafapassocordone (ore 16:30; Campo Marcello Di Meco di Lanciano)





CALCIO A 5

Serie C1, girone unico: Futsal Vasto C5-Atletico Silvi C5 (ore 15:00; Nuovo Polo San Gabriele di Vasto)

Serie C1, girone unico: Lions Bucchianico C5-Futsal Lanciano C5 (ore 15:00; Palazzetto dello Sport di Bucchianico)

Serie C2, girone B: Vigor Lanciano C5-Invicta 2005 Futsal C5 (ore 15:00; Palasport Fossacesia)

Serie D, play-off - Vasto, girone unico: Futsal Pollutri C5-San Salvo C5 (ore 15:00; Locanda dei Sapori di Pollutri)

CALCIO GIOVANILE

Giovanissimi provinciali U15, seconda fase - Chieti/Vasto, Coppa Fair Play: Virtus Vasto U15-Val Di Sangro U15 (ore 17:00; Campo San Paolo di Vasto)

Giovanissimi regionali U15, seconda fase - girone I, Coppa Abruzzo: Atessa U15-Virtus Cupello U15 (ore 16:30; Stadio Comunale Fonte Cicero di Atessa)

Allievi provinciali U17, Chieti - girone unico: Virtus Cupello U17-Ortona U17 (ore 17:00; Stadio Comunale di Cupello)

Allievi regionali U17, seconda fase - girone H, Coppa Abruzzo: Aquilotti San Salvo U17-Atessa U17 (ore 15:00; Stadio Vito Tomeo di San Salvo)

Allievi regionali U17, seconda fase - girone I, Coppa Abruzzo: Virtus Lanciano U17-Val Di Sangro U17 (ore 18:30; Campo Marcello Di Meco di Lanciano)

Juniores Nazionali U19, girone H: Gladiator 1924 U19-Vastese U19 (ore 16:00; Stadio Mario Piccirillo di Santa Maria Capua Vetere)

ROBERTO INGLESE (CALCIO MASCHILE)

Serie B: Parma-Alessandria (ore 14:00; Stadio Tardini di Parma)