Il San Salvo può far festa: conquistati i play-off con la vittoria sulla Val Di Sangro!

SAN SALVO - Si conclude in festa lo strepitoso cammino del San Salvo, passato in 9 partite dalla zona play-out alla conquista di un posto ai play-off di Promozione per salire in Eccellenza.

Nonostante lo stadio "Tomeo" chiuso al pubblico, nell'ultima giornata del girone C la squadra di Zeytulaev ha fatto il suo battendo 1-0 la Val Di Sangro. Il pomeriggio però non è iniziato sotto i migliori auspici, un rigore sbagliato da Giampiero Di Pietro dopo pochi minuti di gioco ha spaventato i biancazzurri. Già in questa fase Izzi e compagni hanno dimostrato una grande forza morale reagendo all'inconveniente con Stefano Di Pietro, che dopo poco il quarto d'ora ha portato in vantaggio i suoi, in mischia, su calcio d'angolo.

Il gol ha dato la possibilità ai sansalvesi di gestire il match, anche se nella ripresa Lorenzo Cattafesta ci ha dovuto mettere i guantoni un paio di volte per evitare che gli ospiti rientrassero in partita. Non ha solo rischiato il San Salvo nel secondo tempo, il subentrante Momo Seck infatti si è divorato il 2-0.

Ora, nella semifinale play-off, i ragazzi di Zeytulaev dovranno affrontare l'Ortona, che oggi ha vinto 3-2 sul campo del San Giovanni Teatino nonostante fosse già sicuro del 2° posto in classifica. I gialloverdi sembrano tornati in carreggiata - 3 vittorie e un pareggio nelle ultime 4 partite - dopo una piccola fase di sbandamento, dovuta anche alle assenze, perciò la sfida tra i ragazzi di Savini e il San Salvo si preannuncia molto intensa.

L'Athletic Lanciano saluta la Promozione con una vittoria ai danni dello Scafapassocordone, battuto 3-1 tra le mura amiche.

26ª E ULTIMA GIORNATA PROMOZIONE, GIRONE C

Atessa 2-2 Tollese

Athletic Lanciano 3-1 Scafapassocordone

Francavilla 0-0 Casolana

Miglianico 5-1 Bucchianico

San Giovanni Teatino 2-3 Ortona

San Salvo 1-0 Val Di Sangro

Union Fossacesia 1-2 Elicese

CLASSIFICA PROMOZIONE (GIRONE C)

Union Fossacesia 52

Ortona 50

Miglianico 46

Casolana 42

San Salvo 42

Atessa 39

Scafapassocordone 36

Francavilla 36

San Giovanni Teatino 32

Val Di Sangro 30

Tollese 28

Elicese 28

Bucchianico 18

Athletic Lanciano 10