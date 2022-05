Casalbordino, il Lions Club Vasto New Century impegnato nella pulizia della spiaggia

CASALBORDINO - Questa mattina a Casalbordino il Lions Club Vasto New Century è stato impegnato in un'iniziativa a favore della salvaguardia dell'ambiente.

L'associazione vastese, in collaborazione con il club satellite di Casalbordino, si è dedicata alla pulizia della spiaggia, lato Nord, da plastica, secco residuo e rifiuti indifferenziati. Coinvolta anche Ecolan, che ha contribuito alla raccolta dei sacchi dei rifiuti a fine giornata.

In rappresentanza dell'amministrazione comunale della città casalese presente l'assessore dell'ambiente Umberto D'Agostino, che dopo aver partecipato alla raccolta dei rifiuti ha ringraziato il Lions Club Vasto New Century e Ecolan per l'impegno profuso.