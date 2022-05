Vasto, debutto internazionale e prime vittorie in Croazia per Luca La Palombara e Alessandro Scalzo

VASTO - Prima trasferta all'estero e subito primi successi per i due giovani atleti vastesi Luca La Palombara e Alessandro Scalzo, appena rientrati dalla Croazia dove hanno partecipato al Vinkovci Open, torneo internazionale Tennis Europe riservato a tennisti under 14 da tutta Europa.

L'evento si è svolto dall'8 al 15 aprile appunto a Vinkovci, cittadina della Croazia orientale, al confine con Serbia e Ungheria. I ragazzi, allenati dalla Maestra Marianna Perpetua della Global Tennis School (presso il CT Cupello) sono stati accompagnati in questa prima esperienza internazionale da Antonio Dorindo Gabriele, istruttore di tennis e parte integrante dello staff della Global Tennis.



Dopo aver affrontato le partite di qualificazione, i nostri giovani atleti si sono dovuti arrendere ad avversari forti e preparati nel tabellone principale del torneo: Luca La Palombara contro il serbo Milos Sretenovic (64 63) e Alessandro Scalzo contro il macedone Maksimilijan Aleksovski (46 75 64). Nella gara di doppio invece i due ragazzi di Vasto hanno superato due turni e raggiunto i quarti di finale, perdendo solo contro la coppia tedesca formata da Jaron Held e Ben Hornecker (62 64), vincitori poi del torneo.

"È stata un'ottima esperienza e una occasione di confronto con ragazzi di altre nazionalità - afferma la Maestra Marianna Perpetua - i ragazzi sono tornati in Italia soddisfatti e con un risultato complessivo di ben 7 match vinti, a testimonianza del buon livello di gioco espresso. Sicuramente è un buon inizio, ma non ci si deve accontentare. Bisogna continuare a lavorare per migliorare ancora di più e arrivare ancora più preparati ai prossimi appuntamenti nazionali e internazionali. Ci aspettano altre settimane di allenamento tecnico e atletico, e tanta motivazione".

Con questo risultato in Croazia, in ogni caso, Luca e Alessandro hanno conquistato i loro primi punti valevoli per la classifica internazionale ITF Junior, buon auspicio per i prossimi tornei in Italia e in giro per l'Europa.