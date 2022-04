Vasto Bike Festival, quattro giorni dedicati agli eventi per gli amanti del ciclismo

VASTO – E’ in programma dal 2 al 5 giugno 2022 Vasto Bike Festival, l’iniziativa che prevede quattro giorni di eventi, che coinvolgeranno diverse associazioni cittadine. “Un bellissimo evento nella nostra città – ha detto in conferenza stampa, questo pomeriggio il sindaco di Vasto, Francesco Menna – che consentirà di coinvolgere appassionati ciclisti e tanti sportivi. Ringrazio tutte le associazioni coinvolte. Far parte di un’associazione significa donare il proprio tempo alla città e promuoverla con iniziative di questo genere”.

L’assessore con delega allo Sport, Carlo Della Penna ha ringraziato Rocco Menna per essere sempre in prima linea nell’organizzazione di manifestazioni che programma insieme ad una grande risorsa umana.

“Il programma prevede quattro giorni dedicati agli eventi per gli amanti del ciclismo, con tante manifestazioni – ha detto l’assessore con delega allo Sport, Carlo Della Penna – destinate a tutti e che si concluderà con il Trofeo AVIS Memorial Angelo Menna, giunto alla 3° edizione. Ci sarà un evento dedicato alla Mountain bike, con la prestigiosa 6H, che per la prima volta approda a Vasto, nella fantastica zona di Punta Aderci. Il 3 giugno Vasto Bike & Beer Festival, percorso cittadino di 8 Km. Il 4 giugno il convegno “Usa la bici” previsto alle ore 16:00 nella Sala Aldo Moro in Corso Nuova Italia. Un sentito ringraziamento va al CicloClub Vasto ed a Rocco Menna, tra i principali promotori dell’iniziativa, nonché a tutte le Associazioni che, da sempre, regalano un grande contributo alla nostra Città, con eventi all’insegna dello sport, della solidarietà e del divertimento.” “Già dal Giro d’Italia – ha concluso Rocco Menna – abbiamo notato tanta sinergia con le associazioni e abbiamo continuato con la collaborazione. Oggi il ciclismo è turismo”.

Gli eventi:

Il 2 giugno nella Riserva di Punta Aderci la manifestazione su due ruote più esclusiva della stagione 2022 in Abruzzo, la prima edizione di 6H MTB.

Il 3 giugno Vasto Bike & Beer Festival, percorso cittadino di 8 Km.

Il 4 giugno il convegno “Usa la bici” per una mobilità e turismo salutare e sostenibile previsto alle ore 16:00 nella Sala Aldo Moro in Corso Nuova Italia.

Il 5 giugno il terzo Trofeo Avis Vasto Memorial Angelo Menna, raduno amatoriale di cicloturismo.