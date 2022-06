Vasto, al Rossetti l’amministrazione lancia la riforma delle politiche per la terza età

VASTO – “La terza età risorsa per una città inclusiva e solidale”. È questo il titolo dell’assemblea promossa dall’Amministrazione Comunale per il prossimo 4 maggio, alle ore 16:30, presso il Teatro Rossetti, “un’occasione – ha spiegato il sindaco Francesco Menna – in cui presenteremo le azioni che la Giunta Comunale ha messo un campo per la valorizzazione di quella parte di cittadinanza della cosiddetta “terza età” che merita un’attenzione particolare in termini di valorizzazione ed inclusione, a beneficio dell’intera collettività”.

All’incontro prenderà parte il Comandante della Compagnia dei Carabinieri di Vasto, Magg. Amedeo Consales, che tratterà il tema “Informarsi per difendersi dalle truffe in danno alle fasce deboli”.

“All’assemblea parteciperanno – ha chiarito l’assessore all’Inclusione Sociale, Nicola Della Gatta – gli iscritti al Centro Comunale di Aggregazione ‘Michele Zaccardi’ e alle altre associazioni cittadine che si occupano di valorizzazione della terza età. Sarà un momento di ripartenza da cui ci aspettiamo molto in termini di uniformazione delle attività di socializzazione ed integrazione della popolazione anziana su tutto il territorio comunale”.