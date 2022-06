San Salvo, il candidato Mariotti: “In 20 anni nessuna pianificazione urbanistica e territoriale”

SAN SALVO – Giovanni Mariotti, candidato alla carica di sindaco per il Comune di San Salvo, esprime il suo parere sull’urbanistica della città.

“L’ultimo strumento urbanistico adottato dal consiglio comunale di San Salvo – afferma Mariotti – risale all’anno 2002, sono passati venti anni senza avere nessun intervento sulla pianificazione urbanistica e territoriale. Nel frattempo assistiamo alla costruzione di nuovi palazzi (vedasi quello di via Montenero) senza avere quel minimo di standard qualitativi e di vivibilità che i tempi di oggi richiedono. Mai più la costruzione di nuovi edifici a ridosso dei marciapiedi o sul ciglio della strada. San Salvo ha bisogno di una moderna programmazione urbanistica e pianificazione territoriale che disegnano la città del futuro, la città territorio. Per fare questo è necessario dialogare con gli altri comuni per poter progettare insieme i servizi utili e necessari ad un’area comprensoriale vasta.

Se sarò eletto sindaco – prosegue – lavorerò per dare una visione strategica al futuro di San Salvo con l’obiettivo di costruire una città moderna, attrattiva, vivibile e accogliente. Il nuovo strumento urbanistico dovrà prevedere standard qualitativi e di sostenibilità di primo livello, dovrà essere una città green in cui le strade, le piazze, i parchi, il verde urbano e gli spazi collettivi avranno grande importanza. Particolare attenzione sarà riservata alla riqualificazione urbanistica del centro cittadino e al miglioramento della sua vivibilità sia in termini abitativi che commerciali e produttivi.

I nuovo strumento dovrà avere la priorità assoluta di ricucire urbanisticamente la Marina con il resto della città, riservando particolare attenzione al suo sviluppo turistico. Per la Marina quando faremo il nuovo Piano Regolatore valuteremo insieme ai cittadini la possibilita

di realizzare un nuovo cimitero a terra ed ecosostenibile. Da sindaco – conclude – mi adopererò per cambiare in meglio San Salvo”.