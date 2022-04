Covid, dal 1 maggio giù le mascherine al chiuso? O sarebbe meglio continuare a indossarle? - VIDEO

VASTO - Dal 1 maggio potremmo assistere ad un nuovo allentamento delle restrizioni (leggi qui): nella maggior parte dei casi, infatti, potrebbe non essere più obbligatorio indossare le mascherine nei luoghi chiusi.

Accolta con gioia da alcuni e con preoccupazione da altri, la notizia divide in due gli abitanti della provincia di Chieti, soprattutto perché giunge in un momento in cui, se la mortalità del virus è scesa, la sua contagiosità resta invece molto alta. E' solo di ieri infatti la notizia che il direttore generale della Asl Thomas Schael ha chiesto un incontro con la Prefettura perché i contagi in provincia sono in aumento (leggi qui) e per di più la provincia di Chieti è risultata la più colpita in Abruzzo per quanto riguarda le denunce di infortuni da lavoro Covid (leggi qui).

E allora: mascherine sì o mascherine no? Una risposta ce la dà il dott. Vincenzo Giovannelli. Per lui la giusta misura è nel mezzo e la sua risposta è un netto "mascherine ni".

Nel VIDEO che segue il dottore ci spiega dove e quando sarebbe opportuno continuare a mantenere la protezione per evitare il contagio.