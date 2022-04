Cupello, 42 trattori sfilano per il Festival del carciofo

CUPELLO - Il giorno 25 Aprile, all'interno delle iniziative del Festival del Carciofo di Cupello, si è tenuta la terza sfilata dei Trattori e Carri Agricoli organizzata dall'omonimo comitato Comitato e dall'Associazione Culturale “Le Ali della Libertà”.

Riuscitissima manifestazione fortemente voluta da tantissimi agricoltori di Cupello: hanno partecipato 42 trattori. In piazza Garibaldi è stata esposta, dalla famiglia Carlucci, una “trebbiatrice” degli anni 60, pezzo ormai raro.

La partenza è avvenuta dalla Contrada Montalfano passando per Contrada Ributtini, per proseguire alla volta del capoluogo, con arrivo a Piazza Benicarlo.

Successivamente sono partiti per la sfilata lungo le vie della cittadina, facendo una sosta alla Cooperativa San Rocco, rendendo omaggio alle signore che stavano preparando i carciofi destinati al settore cucina del Festival.

Arrivati in Piazza Garibaldi, c'è stata la benedizione da parte di Padre Paolo e dopo la preghiera di ringraziamento ci si è recati presso gli stands gastronomici per assaporare le varie squisitezze a base di carciofi, preparate dai cuochi e dalle bravissime Signore di Cupello, che oramai hanno una esperienza più che decennale nella preparazione dei vari menù a base del carciofo di Cupello.