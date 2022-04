Anpi Vasto, l’anniversario della Liberazione segnato dal conflitto in Ucraina - VIDEO

VASTO - Domenico Cavacini, presidente della sezione vastese dell'Anpi, commenta le inziative poste in essere nella città in occasione del 77esimo anniversario della Liberazione dell'Italia dal nazifascismo.

Cavacini si è poi soffermato sulle recenti polemiche contro l'associazione dei partigiani, accusata di aver assunto una posizione troppo morbida nei confronti della Russia nei primi giorni del conflitto contro l'Ucraina: "Molti di quelli che attaccano e denigrano l'Anpi - afferma - hanno ricevuto aiuti economici dalla Russia di Putin fino a oggi.

L'Europa - ha detto - avrebbe tutte le carte in regola per permettere al mondo di vivere in pace, ma finchè l'Europa non è unita e non ha un fronte di difesa comune è difficile che si possa creare una multipolarità in grado di garantire la stabilità nel mondo. O meglio, questo equilibrio si crea solo tra quelle che sono le nazioni più potenti, ovvero Stati Uniti, Cina e Russia.

Non capisco la mossa di Putin: gli Stati Uniti di Biden si stavano disimpegnando da diversi territori occidentali a causa della presenza della Cina dal lato opposto del mondo; con questa invasione dell'Ucraina, invece, l'alleanza atlantica ha dovuto affermare nuovamente la sua presenza alle porte dell'Europa. Faccio fatica - conclude - a capire le motivazioni di questa guerra".