Vasto: "Un fiore appassito nell’indifferenza", il flash mob della Consulta giovanile - VIDEO

VASTO - La Consulta Giovanile Vasto in occasione della Festa della Liberazione ha realizzato un video del flash mob dal titolo "Un fiore appassito nell'indifferenza". Ringraziamo il Consorzio Matrix per aver dato la possibilità alle ragazze del progetto S.A.I. di partecipare all'iniziativa.

"Ringrazio i ragazzi della Consulta Giovanile che anche quest'anno per il 25 aprile - ha detto il sindaco FrancescoMenna - hanno contribuito ad organizzare un'iniziativa. Ragazzi che non limitano la loro azione alla partecipazione, ma trasformano idee in progetti attraverso i quali nascono interessanti riflessioni".

"Parlare ai giovani della Resistenza significa non condannarli all'indifferenza per questo noi amministratori - ha concluso l'assessore alle Politiche giovanili, Paola Cianci - abbiamo la responsabilità di consegnare simbolicamente alle nuove generazioni il fiore della libertà, affinché possa essere coltivato, per continuare a sbocciare, e nutrito di solidarietà per non appassire nell'aridità delle discriminazioni".