Vasto, docenti in Erasmus ricevuti a Palazzo di Città

VASTO - Questa mattina, nella Sala Consiliare, l’ Amministrazione comunale ha accolto una delegazione di docenti della Scuola dell'Infanzia Paritaria "L'Albero Azzurro" di Vasto e di docenti in Erasmus provenienti da Spagna, Lettonia,Turchia e Romania nell’ambito del progetto “ Encouraging the use of storytelling techniques in the curriculum”.