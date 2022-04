Vasto, comunità ucraina ospite nel Bosco di Don Venanzio

VASTO - In occasione della Pasqua ortodossa è stata ospite presso la riserva regionale Bosco di Don Venanzio una comunità ucraina. Un momento di comunione fraterna che ha contribuito a regalare ai presenti un pò di serenità e tranquillità alle famiglie costrette a separarsi per sfuggire dal dramma del conflitto in corso.

Una domenica di speranza, attraverso un raduno conviviale, grazie all'ospitalità dell'Amministrazione comunale di Pollutri, della cooperativa Greenwilli e Legambiente che hanno messo a disposizione il parco attrezzato della riserva regionale in un clima di grande gioia e fratellanza, con musica e giochi per i più piccoli.

"La Riserva – commentano i gestori - è luogo di tutela e di pace, di riconciliazione con la natura e la vita che la guerra non deve spezzare. Abbiamo voluto contribuire a dare ospitalità alle famiglie ucraine in un giorno importante e sensibilizzare la nostra comunità ad essere vicino a loro e a tutti quelli fuggono dal conflitto in corso. Non solo un segno di rispetto ma anche un momento che vuole favorire l'integrazione e l'amicizia tra le nostre comunità."