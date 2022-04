Pollutri, dopo due anni torna la sfilata delle some

POLLUTRI - Ieri mattina dopo una sospensione forzata di due anni a causa dell'emergenza covid è tornata la tradizionale sfilata delle some di San Nicola.

Oltre 30 trattori hanno sfilato per le strade del centro di Pollutri trasportando la farina necessaria per la preparazione dei taralli di San Nicola.

Venerdì 29 alle 13.00 è in programma il lancio dei taralli, accompagnato dalla banda di Tornareccio. Sabato 30 mattina è in programma la commemorazione dei caduti in guerra, la sera in programma il concerto degli Studio Uno live tour. Domenica 1° maggio festa con processione solenne e la sera Ciao Lucio, tributo a Dalla