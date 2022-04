La prima "Chiave" di Scerni consegnata ad Ugo Umile

SCERNI - La prima edizione della chiave di Scerni viene consegnata ad Ugo Umile emigrato a Philadelphia nel 1958 dove ha lavorato come imprenditore nel settore alimentare.

"L'amministrazione comunale - dichiara il sindaco Daniele Carlucci - riconosce ad Ugo il suo instancabile attaccamento alla nostra cittadina che dimostra e professa ogni anno con la sua presenza in mezzo a noi tornando annualmente dall'america per trascorrere le feste patronali tra amici e ricordi. La sua generosità e costante presenza è segno e testimonianza di amore per Scerni e per gli scernesi. Nel giorno del 25 aprile bisogna sottolineare, inoltre, come Ugo Umile è il pronipote di Leonardo Umile, nato a Scerni e ucciso a Aulla il 7 aprile 1945, insignito Medaglia d'Oro al Valor Militare alla memoria. Questo riconoscimento deve essere un segno per legare ancora di più la storia al presente, per legare i scernesi che vivono e lavorano fuori alla nostra e loro cittadina".

La chiave di Scerni è stata istituita dall'attuale Amministrazione comunale al fine di menzionare e riconoscere ad un cittadino scernese il suo amore, attaccamento e per aver portato in alto il nome della cittadina di Scerni.