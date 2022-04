La Vastese soffre, ma i subentranti Alonzi e Scafetta nel finale regalano 3 punti pesantissimi

VASTO - Con i cambi, nel finale, la Vastese strappa i 3 punti battendo 4-2 l'ultima in classifica, l'Aurora Alto Casertano. Nonostante il netto divario tecnico, il match in terra campana è stato più faticoso del dovuto per la squadra di D'Adderio. Dopo l'immediato vantaggio di Cristian Stivaletta, i biancorossi si sono fatti riprendere al 3° minuto della ripresa. È tornata avanti con Altobelli al 20° la squadra aragonese, nuovamente raggiunta 8 minuti più tardi per un calcio di rigore trasformato da Mancino.

I subentranti Alonzi e Scafetta hanno però scacciato la paura nel finale, prima il 20 biancorosso a 2' dal 90° ha trovato il 2-3, poi, nei minuti di recupero, il giovane esterno classe 2002 ha messo il lucchetto sulla partita fissando il risultato sul 2-4 finale.

La Vastese torna dunque a segnare in trasferta, dopo tre 0-0 consecutivi, ottenendo un successo pesantissimo in ottica play-off, anche alla luce dei risultati sugli altri campi. Il Notaresco, sconfitto, e il Chieti, che nel finale ha trovato il 3-3 a Tolentino, sono stati staccati, mentre il Fiuggi, 4° in classifica e oggi battuto in casa dal Porto d'Ascoli, è ora distante solo un punto. La prossima gara, all'Aragona, sarà proprio contro il club laziale.

30ª GIORNATA

Atletico Terme Fiuggi 0-1 Porto d'Ascoli

Aurora Alto Casertano 2-4 Vastese

Montegiorgio 1-2 Matese

Nereto 0-1 Castelnuovo Vomano

Pineto 2-1 Castelfidardo

Recanatese 4-0 Alma Juventus Fano

Sambenedettese 2-1 Notaresco

Tolentino 3-3 Chieti

Trastevere 2-0 Vastogirardi

CLASSIFICA

Recanatese 61 (una partita in meno)

Trastevere 54

Tolentino 54

Atletico Terme Fiuggi 47

Vastese 46

Porto d'Ascoli 46

Sambenedettese 45

Pineto 44 (una partita in meno)

Chieti 43

Notaresco 43

Matese 42

Castelnuovo 41

Vastogirardi 39 (tre partite in meno)

Alma Juventus Fano 38

Montegiorgio 37 (una partita in meno)

Castelfidardo 34

Nereto 12

Aurora Alto Casertano 7