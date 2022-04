Squadre e sportivi abruzzesi, il programma di questa domenica

VASTO - Le temperature iniziano ad alzarsi, nell'aria ma soprattutto in campo sportivo. È una domenica, infatti, decisiva per molte squadre, a partire da Vasto Basket e Unibasket Lanciano, che quest'oggi iniziano il cammino nei play-off. Gli stessi ai quali puntano la Vastese Calcio, che non può permettersi di sbagliare in casa dell'ultima in classifica di Serie D, e il San Salvo, il quale nella 25ª giornata del campionato di Promozione sarà impegnato nella super sfida contro l'Ortona.

Riflettori puntati anche sulle giovanili del futsal, l'Under 15 della Vigor Lanciano si gioca la Coppa regionale.

CALCIO

Serie D, girone F: Aurora Alto Casertano-Vastese (ore 15:00; Stadio Pasqualino Leonardo di Pietramelara)

Eccellenza: Bacigalupo Vasto Marina-Alba Adriatica (ore 15:00; Stadio Fantini di Vasto Marina)

Eccellenza: L'Aquila-Lanciano (ore 15:00; Stadio Gran Sasso d'Italia Italo Acconcia de L'Aquila)

Eccellenza: Montesilvano-Casalbordino (ore 15:00; Stadio Galileo Speziale di Montesilvano)

Eccellenza: Virtus Cupello-Renato Curi Angolana (ore 15:00; Stadio Comunale di Cupello)

Promozione, girone C: Ortona-San Salvo (ore 16:30; Stadio Comunale di Ortona)

Promozione, girone C: Casolana-Athletic Lanciano (ore 16:30; Stadio Comunale di Casoli)

Seconda categoria, girone F: Virtus Rocca San Giovanni-Vasto United (ore 16:30; Stadio Comunale di Rocca San Giovanni)

Seconda categoria, girone F: Odorisiana-Virtus Vasto (ore 16:30; Stadio Comunale di Monteodorisio)

BASKET

Serie C gold, play-off - gara 1: Robur Osimo-Vasto Basket (ore 18:00; PalaBellini di Osimo)

Serie C gold, play-off - gara 1: Valdiceppo Basket-Unibasket Lanciano (ore 18:00; Palazzetto dello Sport di Ponte San Giovanni)

Serie D: Ennebici Campobasso-Intrepida Ortona (ore 18:30; Pala Vazzieri di Campobasso)

CALCIO GIOVANILE

Giovanissimi regionali U15, seconda fase - girone F, titolo regionale: Gladius Pescara U15-Virtus Lanciano U15 (ore 10:30; Stadio Donati - Rancitelli di Pescara)

Giovanissimi regionali U15, seconda fase - girone I, Coppa Abruzzo: PGS Vigor Don Bosco U15-Union Fossacesia U15 (ore 09:45; Campo San Paolo di Vasto)

Giovanissimi regionali U15, seconda fase - girone I, Coppa Abruzzo: Aquilotti San Salvo U15-Atessa U15 (ore 10:30; Stadio Vito Tomeo di San Salvo)

Giovanissimi regionali U15, seconda fase - girone I, Coppa Abruzzo: Virtus Cupello U15-Virtus Vasto U15 (ore 10:30; Stadio Comunale di Cupello)

Allievi provinciali U17, Chieti - girone unico: Virtus Lanciano U17-PGS Vigor Don Bosco U17 (ore 11:00; Campo Marcello Di Meco di Lanciano)

Allievi regionali U17, seconda fase - girone F, titolo regionale: Bacigalupo Vasto Marina U17-Pucetta U17 (ore 10:30; Stadio Fantini di Vasto Marina)

Allievi regionali U17, seconda fase - girone I, Coppa Abruzzo: Union Fossacesia U17-Virtus Lanciano U17 (ore 10:30; Stadio Comunale di Fossacesia)

Allievi regionali U17, seconda fase - girone I, Coppa Abruzzo: Val Di Sangro U17-Aquilotti San Salvo U17 (ore 10:30; Stadio Comunale di Montemarcone)

CALCIO A 5 GIOVANILE

Under 15 regionale, Coppa Abruzzo - finale: Valle Peligna C5 U15-Vigor Lanciano C5 U15 (ore 18:30; Palaroma di Montesilvano)

ALESSIA STIVALETTA (CALCIO FEMMINILE)

Serie C femminile, girone C: Vis Mediterranea Soccer Femminile-Chieti Femminile (ore 15:30; Stadio Gigino Leo di Siano)