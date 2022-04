Già in salita il play-off per la Vasto Basket: Robur Osimo vince 77-59 gara 1

VASTO - Non inizia con il piede giusto la fase play-off di Serie C Gold per la Vasto Basket, che perde gara 1 contro Robur Osimo nettamente con il risultato di 77-59. La squadra di coach Di Salvatore si ritrova costretta a rincorrere fin dall'inizio e paga soprattutto un terzo quarto da incubo, in cui mette a segno appena 5 punti.

Almeno nell'ultima frazione riesce a recuperare 10 punti, rendendo meno pesante il passivo, che resta comunque importante. Servirà di certo una gara 2 giocata ad alti livelli, mercoledì sera, al PalaBCC, potendo contare anche sul sostegno del pubblico di casa.

Stecca gara 1 anche l'Unibasket Lanciano, al Palazzetto dello Sport di Ponte San Giovanni il match finisce 86-73 in favore del Valdiceppo Basket. Dopo il parziale di 26-16 nel primo quarto e di 55-38 nel secondo, anche i frentani alla fine della terza frazione si sono ritrovano con uno svantaggio enorme da recuperare, ben 25 punti sotto. Un buon ultimo quarto permette alla squadra di coach Di Tommaso di dover fare i conti in gara 2, mercoledì alle ore 20:30, con un passivo meno pesante, di 13 punti.