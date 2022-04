Futsal Vasto, aggiudicarsi la Coppa Abruzzo Under 19 per dare una scossa alla prima squadra

VASTO - Se la prima squadra fatica ad allontanarsi dai guai, l'Under 19 del Futsal Vasto sarà protagonista di un evento prestigioso. Domani, lunedì 25 aprile, al PalaRoma di Montesilvano la squadra allenata da mister Domenico Giacomucci si giocherà infatti la Coppa Abruzzo contro La Fenice. Un appuntamento significativo per un club che da anni punta sui giovani, da far crescere con calma ed entusiasmo; una politica già premiata nell'ultima edizione della Coppa Abruzzo Under 19 del 2019, vinta dal Futsal Vasto.

In questo senso, il percorso che sta realizzando la squadra Juniores quest'anno è molto rilevante. I biancorossi in campionato sono nettamente primi con 8 punti di vantaggio sulla 2ª in classifica, il Futsal Celano, grazie alle 9 vittorie e un pareggio in 10 partite, gli unici ancora imbattuti. Un risultato grandioso, merito anche del gruppo, affiatato dentro e fuori il campo.

Non manca neanche la qualità, non a caso molti ragazzi sono già nel giro della prima squadra, su tutti Jari Notarangelo, che con 13 gol è il capocannoniere della squadra in campionato, Nicholas Aquilano, oltre ai due portoghesi arrivati a febbraio, Luis Miguel e Joao Pedro.

Proprio per questo motivo, la conquista della Coppa Abruzzo, oltre a rappresentare un premio per la grande stagione che sta compiendo l'Under 19, potrebbe essere un segnale positivo, una scossa per la prima squadra, in seria difficoltà nell'ultimo periodo e che dovrà disputare il play-out. Una vittoria domani infatti, oltre a portare buon umore nell'ambiente, potrebbe dare una carica motivazionale in vista dello spareggio salvezza a Colombaro e compagni, che avrebbero una responsabilità maggiore a mantenere la categoria, per permettere ai giovani ragazzi che stanno crescendo sotto l'ala di mister Giacomucci di esprimersi ancora in C1, un palcoscenico più idoneo al loro talento.

Un vero e proprio lavoro di squadra, che inizia domani, al PalaRoma di Montesilvano: ci sarà da battere La Fenice!