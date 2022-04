Vasto, il 25 aprile al Teatro Rossetti lo spettacolo "No. Storia di un rifiuto"

VASTO - Il Comune di Vasto e la sezione cittadina dell'Anpi presentano il calendario degli appuntamenti per il 77esimo anniversario della Liberazione dell'Italia dal nazifascismo.

Il 25 aprile, dalle ore 19:00 presso il Teatro Rossetti, andrà in scena "No. Storia di un rifiuto", lo spettacolo teatrale scritto ed interpretato da Giacomo Vallozza e diretto dal regista Giancarlo Gentilucci.