San Salvo: oggi sfilano le some, ma niente sagnitelle

SAN SALVO - Oggi diverse strade della città saranno attraversate dalla sfilata delle some e ci sarebbe stata la preparazione comunitaria e la distribuzione delle sagnitelle, tradizione "per noi importante e fondante, momento di unità per i sansalvesi quale senso di appartenenza della nostra collettività" afferma il sindaco di San Salvo Tiziana Magnacca.

"Tradizione a cui abbiamo sempre partecipato attivamente sia per devozione e sia per tradizione e che sarebbe sarebbe stato emozionante rivivere a chiusura di questi miei dieci anni di mandato" aggiunge il sindaco.

"Tuttavia tutti noi abbiamo rispettato la scelta dell’autorità ecclesiale di escludere, per ragioni sanitarie, il rinnovo di questa tradizione, considerando lo stretto contatto fisico necessario fra tutte le persone impegnate nella preparazione, nel cucinare e nel servire le sagnitelle. Decisione che rispettiamo atteso che la scelta spetta, come da tradizione e come è giusto sia, al parroco. Ci auguriamo che nelle case - conclude il sindaco Magnacca - si rinnovi però la tradizione di ammassare e mangiare le sagnitelle del nostro amato Patrono, momento iniziale dei festeggiamenti in suo onore".