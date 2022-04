San Salvo: 48enne condannato a 16 anni di carcere

SAN SALVO - Nel pomeriggio di ieri i Carabinieri della Stazione di San Salvo hanno tratto in arresto in esecuzione di un ordine di espiazione di pena detentiva, un uomo condannato ad anni 16, mesi 8 e giorni 16 di reclusione.

Il provvedimento restrittivo è stato emesso dalla Procura Generale della Corte di Appello di Campobasso che ha rigettato l’istanza del condannato di differimento dell’espiazione della pena.

Il 48enne residente in San Salvo, ma di origini molisane, dovrà scontare il residuo pena di anni 15 e giorni 16 di reclusione oltre al pagamento della multa di circa 23.000 euro, per essere stato ritenuto responsabile, anche nel giudizio di appello, di una serie importante di truffe, falsi e ricettazione, reati commessi tra Vasto e San Salvo tra il 2013 ed il 2019.

I Carabinieri di San Salvo, rintracciato il soggetto destinatario del provvedimento limitativo della libertà personale, lo hanno condotto presso i propri Uffici e, al termine delle formalità di rito, tradotto ed associato presso la Casa Circondariale di Lanciano a disposizione

dell’Autorità Giudiziaria mandante.