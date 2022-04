Italia Nostra presenta "La Settimana del Patrimonio Culturale"

VASTO - «La Settimana del Patrimonio culturale 2022 di Italia Nostra - afferma il presidente della sezione vastese dell'associazione, Davide Aquilano - è dedicata all'Italia Salvata, con la finalità di mettere in risalto i risultati positivi ottenuti in questi ultimi anni grazie alle azioni di tutela e valorizzazione dell'Associazione. Il titolo della campagna - prosegue Aquilano - ricorda la mostra fotografica, "Italia da salvare", inaugurata nel 1967 sotto la presidenza di Giorgio Bassani, con il contributo fondamentale di Renato Bazzani e Antonio Cederna. Sono passati anni, qualcosa è stato salvato e qualcosa no, un motivo per affrontare le sfide future con ancora più determinazione.

Ogni giorno Italia Nostra mette in pratica i principi della Convenzione di Faro, riunendo i suoi soci in una comunità che "attribuisce valore ad aspetti specifici dell'eredità culturale, e che desidera, nel quadro di un'azione pubblica, sostenerli e trasmetterli alle generazioni future"».

Due gli appuntamenti previsti nel territorio:

- Vasto, sabato 30 aprile, Sala Aldo Moro – Piazza Rossetti, 45 –

Recenti scoperte sull'Acquedotto Romano delle Luci

- San Salvo, venerdì 6 maggio, Porta della Terra - Piazza San Vitale

Italia Nostra si presenta e racconta storie sul patrimonio culturale e naturale