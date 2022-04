Il 25 aprile appuntamento con il XXII Raduno ’Città del Vasto’ di auto, moto e bus d’epoca

VASTO - Appuntamento a Vasto Marina per il XXII Raduno 'Città del Vasto' di auto, moto e bus d'epoca. A curare l'iniziativa sono il Club Vasto Veicoli Storici, federato ASI (Automoto-Club Storico Italiano), il Consorzio Vivere Vasto Marina ed il Comune di Vasto.

La mattina festiva di lunedì 25 aprile l'evento, con ritrovo dei partecipanti e allestimento della mostra dei mezzi per il pubblico dalle 10 in poi nella zona del lungomare Ernesto Cordella, nei pressi della Rotonda.

II Club Vasto Veicoli Storici è nato nel 2000 con l'intento di valorizzare il patrimonio storico culturale di auto e moto d'epoca locali e del circondario, senza dimenticare l'attenzione per la cultura e le tradizioni.

Antonio Palombo, presidente Vasto Veicoli Storici: "Ripartiamo con grande entusiasmo dopo gli ultimi due anni condizionati dalle note limitazioni dovute al Covid. Saranno circa 60 i mezzi presenti, tra i quali un bus storico dell'azienda Di Fonzo. Potranno essere ammirati veicoli di pregio, veri e propri capolavori dell'ingegneria italiana ed estera, conservati con cura e passione dai nostri associati".

Piergiorgio Molino, presidente Consorzio Vivere Vasto Marina: "Il nostro bel lungomare farà da sfondo ad un'iniziativa sulla quale puntiamo molto. E' la prima di una serie di collaborazioni con il club Vasto Veicoli Storici assieme al quale contiamo di realizzare ulteriori proposte in particolare nel periodo estivo. Vi aspettiamo a Vasto Marina per una bella giornata di festa!"

Licia Fioravante, assessore al Turismo: "La proficua sinergia con le associazioni del territorio e le iniziative private ci consentiranno di fornire una variegata scelta di eventi a cui, i numerosi turisti che si riversano sul nostro lungomare nei ponti delle festività, potranno prendere parte. La manifestazione organizzata in collaborazione con il Club Veicoli Storici si svolgerà in uno scenario paesaggistico meraviglioso, che sicuramente sarà apprezzato dai tanti appassionati che verranno a farci visita e che potranno in tal maniera scoprire l'affascinante Costa dei Trabocchi. Dobbiamo ottimizzare al meglio ogni occasione di incontro e approfittare per promuovere turisticamente la nostra bella città. Ringrazio il Club Veicoli Storici per la costante collaborazione che offre all'amministrazione con manifestazioni di pregio come quella che ci sarà il 25 aprile".