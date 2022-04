Vasto, il segretariato sociale torna nella sede di via Nicola Bosco

VASTO - Da martedì 26 aprile il segretariato sociale tornerà presso la sede dei servizi sociali in Via Nicola Bosco. Ad annunciarlo il sindaco Francesco Menna che sottolinea come si tratti di “un primo importante obiettivo di riorganizzazione e di assetto più stabile dei servizi sociali per evitare la frammentazione degli stessi tra i vari uffici comunali”.

“Attraverso questo modello organizzativo - sottolinea l’assessore all’Inclusione Sociale Nicola Della Gatta - ci siamo posti l’obiettivo di dare ai servizi del welfare una fisionomia in linea con le necessità del tempo, al fine di rispondere adeguatamente alla crescente richiesta di prestazioni diversificate attraverso la realizzazione di una rete di servizi socio-assistenziali destinati ai cittadini e alle loro famiglie evitando sovrapposizioni di competenze e settorializzazione delle risposte, grazie ad una corretta pratica della strategia delle connessioni”.