Lotta all’erosione, stanziati dalla Regione un milione 225mila euro

VASTO - La Giunta regionale ha adottato la delibera di programmazione degli interventi di difesa della costa per l’annualità 2022, per un importo complessivo di 1.225.000 euro. Nell’ambito della più ampia azione di tutela del sistema costiero, per l’anno in corso, sono stati stanziati 150mila euro al Comune di Torino di Sangro, 225mila euro al Comune di Vasto e 150mila euro al Comune di San Salvo.

"La Regione Abruzzo - ha sottolineato il sottosegretario Umberto D'Annuntiis - continua a rivolgere grande attenzione alla difesa della costa ed alla lotta all’erosione, al fine di tutelare l’ambiente e l’importante comparto turistico balneare, intervenendo in maniera concreta sulle criticità che i continui cambiamenti climatici degli ultimi anni stanno accentuando.

Nelle prossime settimane, inoltre, saranno definite ulteriori somme per finanziare altri interventi lungo tutta la costa abruzzese, in forza delle provvidenze di cui al PNRR. La Giunta Marsilio prosegue nell’azione di difesa della costa dai fenomeni erosivi - ha concluso D’Annuntiis -, le risorse stanziate per il 2022, a cui seguiranno quelle del PNRR, ci permettono di dare pronte risposte già per l’anno in corso".