Juniores regionali: la Bacigalupo vince a tavolino contro l’Avezzano, Ortona ancora a secco di punti

VASTO - Un brutto episodio è accaduto nella gara tra Avezzano e Bacigalupo Vasto Marina, valida per la 4ª giornata del girone D (titolo regionale) del campionato Juniores regionali.

Al 71° minuto la partita è stata sospesa per rissa, scoppiata per l'atteggiamento violento di due calciatori dei padroni di casa, Angelo Di Cosimo e Cristian Gramegna, che, come certificato nel referto arbitrale, hanno colpito con pugni al volto due biancazzurri, scatenando la reazione di Francesco Larivera. A nulla è bastato l'intervento dei dirigenti delle due squadre, gli animi non si sono placati e l'arbitro è stato così costretto a decidere per la sospensione del match, fin lì condotto dalla squadra di mister Antonino, passata in vantaggio con Petrella nella ripresa, nonostante l'inferiorità numerica per doppia ammonizione inflitta a Rozanc alla mezz'ora di gioco.

Il Giudice Sportivo, sulla base di quanto segnalato dal direttore di gara, ha attribuito all'Avezzano la responsabilità della rissa che ha portato alla sospensione, assegnando alla Bacigalupo Vasto Marina la vittoria a tavolino; inoltre squalifica per 5 giornate per i due giovani dell'Avezzano, Angelo Di Cosimo e Cristian Gramegna, e Larivera, anche lui per aver tenuto un atteggiamento scorretto, e ammenda di 200mila euro per il club biancoverde.

L'Ortona, in casa, non è riuscito a fermare il Montesilvano, uscendo sconfitta 3-0. I gialloverdi sono ancora a secco di punti, ma questa seconda fase è per loro un'esperienza molto importante per crescere dopo il grande campionato condotto nella prima fase.

Anche la matematica, a due giornate dal termine, permette di dire che la sfida per la vittoria del girone sarà tra Montesilvano e Bacigalupo, al momento separati di soli tre punti.

Nel girone H, valido invece, per la Coppa Abruzzo, il Casalbordino ha perso 6-0 sul campo del Villa 2015, 1° a punteggio pieno. Turno di riposo per la Virtus Cupello, che resta in solitaria al 2° posto.

GIRONE D - TITOLO REGIONALE (4ª GIORNATA)

Avezzano U19 0-3 Bacigalupo Vasto Marina U19 (a tavolino)

Ortona U19 0-3 Montesilvano U19

CLASSIFICA

Montesilvano U19 12

Bacigalupo Vasto Marina U19 9

Avezzano U19 3

Ortona U19 0

GIRONE H - COPPA ABRUZZO (4ª GIORNATA)

River Chieti '65 U19 4-1 Manoppello U19

Villa 2015 U19 6-0 Casalbordino U19

Riposo: Virtus Cupello U19

CLASSIFICA

Villa 2015 U19 12 (una partita in più)

Virtus Cupello U19 6

River Chieti '65 U19 3

Casalbordino U19 3

Manoppello Arabona U19 0