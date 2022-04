Giornata donazione organi, Vasto aderisce con #UnSìInComune

VASTO - Il Comune ha aderito alla campagna ANCI in corso fino al 24 aprile, Giornata nazionale per la donazione organi e tessuti.

#UnSìInComune è il messaggio proposto ai cittadini per invitarli a dare il consenso alla donazione al momento del rinnovo della carta d’identità, ricordando anche che è possibile dichiarare il proprio consenso online con il Sistema Pubblico di Identità Digitale (SPID) attraverso l’Aido, l’Associazione italiana donatori organi.

“Vasto è tra i Comuni italiani in cui il servizio di dichiarazione di volontà alla donazione è attivo. E' possibile, per i cittadini maggiorenni, - hanno dichiarato il sindaco Francesco Menna e l’assessore ai Servizi demografici, Paola Cianci - manifestare il proprio consenso o diniego alla donazione di organi e tessuti al momento del rilascio della carta d’identità. La manifestazione del consenso o diniego costituisce una facoltà e non un obbligo per il cittadino, che potrà comunque, in qualsiasi momento, cambiare idea sulla scelta fatta. Diventare donatori di organi e tessuti significa restituire un’opportunità di vita”.