Covid, M5S: in arrivo 150 mln per servizi aggiuntivi del trasporto scolastico

"Sono in arrivo per tanti Comuni italiani 150 milioni di euro come contributo per il trasporto scolastico. È stato pubblicato, infatti, in Gazzetta ufficiale il decreto che stanzia nuove risorse per i servizi aggiuntivi di contenimento della pandemia". Lo scrive in una nota la capogruppo M5s della commissione Trasporti alla Camera, Carmela Grippa. "Una misura - aggiunge - che copre le spese sostenute durante l'anno scolastico 2020-2021 e che compensa, almeno in parte, le difficoltà che hanno dovuto affrontare tanti Comuni durante la fase più acuta dell'emergenza da Covid-19. Il peso dell'emergenza, infatti, nella maggior parte dei casi è stato sopportato dagli amministratori locali, costretti spesso a fronteggiare da soli gli effetti della pandemia". "Per poter beneficiare delle risorse i sindaci e i Comuni, anche in forma associata, hanno tempo fino al 15 maggio per presentare la domanda in via telematica al gestore Consap che provvederà a stilare l'elenco degli enti che ne hanno diritto con la relativa somma da erogare, il cui riparto sarà pubblicato sul sito del ministero delle Infrastrutture e mobilità sostenibili. La richiesta è da inviare esclusivamente a questo indirizzo utilizzando il format on line", conclude.