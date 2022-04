Vasto, torna il Bonus Mobilità: è possibile ottenere fino a 750 euro. Come fare

VASTO - «Torna il Bonus Mobilità: fino al 13 maggio sarà possibile richiedere credito fino a un massimo di 750 euro portando in detrazione le spese sostenute per l'acquisto di biciclette e di monopattini oppure di servizi in abbonamento per mobilità in condivisione e di trasporto pubblico. I cittadini quindi potranno avere un rimborso inserendo quanto speso nella dichiarazione dei redditi di quest’anno e del prossimo». A comunicarlo sulla sua pagina Facebook è l'assessore vastese Anna Bosco.

Per richiedere il bonus mobilità è necessario utilizzare il modulo da compilare per inoltrare la richiesta sul sito dell'Agenzia delle Entrate.