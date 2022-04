Vasto: incidente in via del Porto, donna incastrata tra le lamiere - VIDEO E GALLERY

VASTO - Sconyto tra due auto questa mattina in via del Porto intorno alle 8,45. I due veicoli coinvolti sono una Fort Ecosport e una Fiat Panda che procedevano in senso opposto.

Sul posto sono intervenuti il personale del 118, la Polizia municipale e i vigli del fuoco di Vasto che hanno dovuto estrarre dalle lamiere una donna, portata all'ospedale San Pio di Vasto. La donna, che non ha mai perso conoscenza, ha riportato delle escoriazioni a una gamba. Sull'altra auto viaggiava un 33enne di Casalbordino, fortunatamente rimasto illeso.