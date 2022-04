San Salvo, Mariotti: «Comparto agricolo da risistemare, via gli aumenti dei canoni irrigui»

SAN SALVO - "No all'aumento del 25 per cento dei canoni irrigui". A sostenerlo è il candidato sindaco di San Salvo, Giovanni Mariotti per il quale quella presa dal commissario straordinario del consorzio di bonifica, Giovanni Sportelli, è una "decisione unilatere che andrà a incidere sui redditi agricoli - precisa Mariotti -. Prima di attuare gli aumenti è necessario razionalizzare i costi di gestione eliminando sprechi e spese superflue".

Mariotti, che è sostenuto dalle liste di centrosinistra Democratici per San Salvo, Cambiamo San Salvo e Avanti San Salvo, chiede un confronto con le associazioni agricole, che la Regione sospenda il provvedimento e intervenga in modo tempestivo per definire di comune accordo le scelte da effettuare, prima di tutto la sistemazione delle strade di campagna.

"Se sarò eletto sindaco - conclude Mariotti- lavorerò per creare le condizioni affinché il comparto agricolo abbia un ruolo fondamentale per lo sviluppo e la crescita della città".