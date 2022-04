Vasto, alla scoperta di "Giuseppe Mazzini, tra primo e secondo Risorgimento"

VASTO - Si terrà sabato 23 aprile alle ore 17 presso la sala della Pinacoteca di Palazzo d'Avalos a Vasto l'evento "Giuseppe Mazzini, tra primo e secondo Risorgimento".

Aperto alla cittadinanza, l'appuntamento organizzato dalla Società patria di storia vastese punta alla scoperta di un Giuseppe Mazzini poco noto, in quanto solitamente ricordato come promotore dell'unità nazionale, meno come fautore della Repubblica e meno ancora come riformatore sociale.