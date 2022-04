Vasto, l’addio a Sonia Di Pinto: l’atleta di kung fu ha perso la vita per una rapina da pochi euro

VASTO - Un'altra brutta notizia di lutto colpisce la Scuola di Kung Fu del Maestro Carmine De Palma, appena dopo un mese e qualche giorno della scomparsa del Maestro Ivan Vincenzi.

A perdere la vita in modo assurdo, per una rapina sul posto di lavoro, per una manciata di euro, è Sonia Di Pinto, ex atleta Cintura Marrone, originaria della stessa città del Maestro Ivan, Petacciato, che oltre a condividere con lui il Kung Fu, condividevano anche l'attività svolta presso la Protezione Civile.

La notizia è arrivata nel giorno di pasqua e ha lasciato tutti senza parole, increduli che possa accadere questo, sul posto di lavoro in Lussemburgo, perdere così la vita che doveva proseguire con mille progetti.

«La notizia ha lasciato tutti i suoi vecchi compagni di palestra e Istruttori, che hanno avuto il modo di conoscerla e allenarsi con lei senza parole, intontiti dalla notizia assurda e improvvisa, tutti a chiedersi perchè - dice il maestro Carmine De Palma -. Ricordiamo tutti Sonia come un atleta, donna tranquilla e gentile con tutti, appena ti vedeva correva a salutarti con il suo sorriso meraviglioso. Ricordiamo le tante esibizioni e spettacoli fatti in palestra e nelle varie piazze della nostra regione, le feste di fine anno sportivo, ricordi che resteranno nel nostro cuore».