San Salvo: auto distrutta dalle fiamme, un secondo mezzo parzialmente danneggiato

SAN SALVO - Una Fiat 500 L ha preso fuoco intorno alle 3 della scorsa notte in via Cesare De Titta per cause ancora al vaglio dei carabinieri della stazione di San Salvo.

L'auto è stata completamente distrutta dalle fiamme, mentre un'altra parcheggiata accanto, una Honda Jazz, è stata in parte salvata dall'intervento tempestivo dei vigili del fuoco di Vasto.

A dare l'allarme è stato il titolare della seconda auto, accortosi del rogo.