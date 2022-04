Biliardo, l’ASD Il Panno Verde va al campionato italiano con Andrea Civitarese e Francesco Moretta

CASALBORDINO - Casalbordino festeggia anche nel biliardo. Due atleti dell'ASD "Il Panno Verde" della città casalese. Andrea Civitarese e Francesco Moretta, hanno infatti superato le 5 prove regionali di biliardo sportivo ottenendo la qualificazione al campionato italiano che si terrà a giugno a Saint-Vincent, in Valle D'Aosta.

Non solo perchè altri due giocatori del medesimo sodalizio, Giuseppe Di Benedetto e Leonardo D'Amelio, il prossimo 29 aprile gareggeranno per il titolo regionale; in caso di vittoria, si uniranno ad Andrea Civitarese e Francesco Moretta per il campionato italiano di giugno.

Entusiasta l'assessore allo Sport di Casalbordino Umberto D'Agostino, che ha augurato buona fortuna agli atleti in vista delle prossime sfide a nome di tutta l'amministrazione comunale: «Facciamo tanti auguri a questi giocatori per far sì che anche in questo sport il nome della nostra cittadina viaggi per tutta la nostra amata Italia».