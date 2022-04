Vasto, il Lions Club consegna il premio "Diplomati 100/100"

VASTO - Dopo due rinvii causati una prima volta dal lockdown del dicembre 2020, e in seguito da una recrudescenza della pandemia a fine 2021, il tradizionale evento di premiazione dei diplomati con il massimo dei voti ha potuto finalmente avere luogo, nel rispetto della normativa vigente.

Tale evento è stato organizzato in due sessioni separate nelle giornate del 15 e 16 aprile, al Teatro Madonna dell’Asilo di Vasto, che ospita questo premio ininterrottamente dal 2005: la prima cerimonia, ventiseiesima edizione del premio, è stata dedicata ai giovani diplomatisi nell’anno scolastico 2019-20, mentre la successiva, sabato 16 (ventisettesima edizione), ha visto la partecipazione dei giovani diplomati nel 2020-21.

Le cerimonie suddette si sono svolte, secondo un felice ritorno a “consuetudini pre-pandemiche”, con l’adesione convinta ed entusiasta dei molti partecipanti, seguiti da genitori e amici. Come da tradizione, gli Istituti superiori di provenienza dei premiati sono stati sei: Istituto Omnicomprensivo “G. Spataro” di Gissi, Istituto Omnicomprensivo “Ridolfi-Zimarino” di Scerni, ITSET “F. Palizzi”, IIS “E. Mattei”, Polo Liceale “R. Mattioli”, IIS “Pantini-Pudente” di Vasto.

Questa cerimonia è entrata da ormai ventisette anni nel novero delle manifestazioni rivolte al mondo della scuola e della cultura vastese. L’atmosfera delle due mattinate è sembrata, complici i due anni della pandemia da Covid, più partecipata e commossa del solito. A testimoniare la vicinanza della città, la presenza del sindaco di Vasto Francesco Menna e dell’Assessore all’Istruzione Anna Bosco, presenti in entrambe le occasioni. Nella giornata di venerdì sono stati premiati 65 giovani, ormai universitari al secondo anno, e 80 ragazzi nella giornata del 16 aprile.

Come negli anni passati, nell’ambito delle cerimonie, è stata inserita anche la premiazione di quattro ragazzi delle Scuole Secondarie di Primo Grado di Vasto, Cupello e Monteodorisio, vincitori della selezione locale per la 34ma edizione del Concorso Internazionale Lions “Un Poster per la Pace”, volto a sensibilizzare le giovani generazioni su un tema che si mostra purtroppo più che mai di attualità in questi tristi giorni.

Ad accogliere i ragazzi premiati nel Teatro sono stati il Presidente in carica Marco Matteo Leone, alcuni dirigenti scolastici delle scuole Superiori di Vasto, il Presidente della Zona A, VII Circoscrizione del Distretto Lions 108A, Antonio Cocozzella (LC San Salvo) e molti soci del Vasto Host, club organizzatore della manifestazione, nello spirito di uno degli scopi fondanti del Lions International, che è quello di “partecipare attivamente al bene civico, culturale, sociale della comunità” in cui i Club vivono e operano.

Raffaele Anniballe