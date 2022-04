Seconda Categoria, la Virtus Vasto cala il tris e fa uno scatto verso la salvezza diretta

VASTO - Risultati importanti nella lotta per la salvezza diretta arrivano nella 23ª e quartultima giornata del girone F del campionato di Seconda Categoria.

La Virtus Vasto rende apertissimi i giochi vincendo 3-1 lo scontro diretto contro la Virtus Rocca San Giovanni. I biancorossi vanno in vantaggio al quarto d'ora di gioco con Domenico Natarelli e qualche minuto più tardi Nicolas Falcitelli, servito a pochi passi dalla porta dopo un buon recupero palla, firma il raddoppio. Gli ospiti tornano in partita già nel primo tempo, ma nella ripresa, a pochi minuti dalla fine, ancora Domenico Natarelli sigilla la vittoria della Virtus siglando il suo 3° gol in 2 partite.

Con questo successo i biancorossi fanno un deciso scatto verso la salvezza diretta, ora lontana appena un punto, dopo il sorpasso ai danni del Vasto United. La squadra di Ascatigno delude un po' le aspettative pareggiando 1-1 contro l'Atletico Roccascalegna, ultimo in classifica e già con un piede e mezzo in Terza Categoria.

Un pari che però non complica la classifica perché alla fine il Vasto United guadagna un punto sulla Virtus Rocca San Giovanni, prossimo avversario di Pianese e compagni. Proprio il turno di domenica prossima sarà fondamentale per gli uomini di Ascatigno che vincendo farebbero un passo significativo per la salvezza diretta, anche se la sensazione è che la lotta sarà aperta fino alla fine.

23ª GIORNATA SECONDA CATEGORIA - GIRONE F

Virtus Vasto 3-1 Virtus Rocca San Giovanni

Casalanguida 3-0 San Buono

Montazzoli 1-3 Odorisiana

Torrebruna 5-1 Villa Santa Maria

Unione Sportiva Gissi 2-3 Draghi San Luca

Vasto United 1-1 Atletico Roccascalegna

Altinese 2-2 Trigno Celenza

CLASSIFICA SECONDA CATEGORIA - GIRONE F

Draghi San Luca 45

Casalunguida 40

Unione Sportiva Gissi 38

Odorisiana 38

Altinese 37

Trigno Celenza 35 (due partite in meno)

Torrebruna 35 (una partita in meno)

Montazzoli 31

Virtus Rocca San Giovanni 28

Virtus Vasto 27

Vasto United 26

Villa Santa Maria 24

San Buono 17 (una partita in meno)

Atletico Roccascalegna 8