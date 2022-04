SAN SALVO - Distrutta la statua del cristo nella chiesa dell'Addolorata. La statua - come si può notare dalle foto che la ritraggono prima e dopo - appare completamente distrutta in pezzi minutissimi. Da quel che sembra l'autore dell'atto vandalico si sarebbe accanito sulla statua non solo facendola cadere a terra, ma anche colpendola forse con un oggetto con l'obiettivo di ridurla in frantumi.

La parrocchia ha provveduto a presentare denuncia alla forze dell'ordine anche se nulla potrà rimarginare la "ferita" inferta alla comunità religiosa della parrocchia , destinataria di un atto insensato e di inaudita violenza.