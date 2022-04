Pollutri, il ritorno della festa di San Nicola: il programma dei festeggiamenti patronali

POLLUTRI - E' stato pubblicato il programma dei festeggiamenti patronali del Comune di Pollutri, in onore di San Nicola di Bari.

L'inizio della novena è fissato per il 21 aprile, il 24 invece ci sarà il ritorno tradizionale appuntamento della sfilata delle "Some", il 29 aprile tornerà il tradizionale lancio dei taralli, la banda e l'apertura dei festeggiamenti con i classici fuochi d'artificio diurni: a seguire la processione.

La festa proseguirà anche il 30 aprile e il 1 maggio, con il tradizionale spettacolo pirotecnico conclusivo serale che segnerà la fine dei festeggiamenti.