Il 30 aprile a Vasto la mostra itinerante "Fotografie inutili"

VASTO - La mostra fotografica itinerante di Luca Bortolato "Fotografie inutili", si terrà a Vasto sabato 30 aprile presso Taste of Vasto alle ore 17:30. Luca è un fotografo veneto che ha sempre cercato di sperimentare nuovi modi per far avvicinare il pubblico alla fotografia. Quest'anno ha deciso di farlo in maniera "itinerante", percorrendo con una bici d'epoca 16 regioni italiane in cui porterà con sé vecchie foto di album di famiglia, le "fotografie inutili" che danno il nome al progetto.

Il viaggio durerà tre mesi e si svilupperà in 4600 km, le cui tappe saranno musei, associazioni culturali e gallerie d'arte sparsi su tutto il territorio italiano. Il progetto itinerante partirà da Verona il 19 aprile e toccherà anche molte altre regioni italiane: Veneto, Emilia Romagna, Marche, Puglia, Calabria, Sicilia, Sardegna, Campania, Lazio, Toscana, Liguria, Piemonte, Lombardia per poi tornare in Veneto dove si concluderà a Verona, dove era iniziato.

Durante le esibizioni che porterà in giro per l'Italia, Luca donerà una fotografia a una persona del pubblico, permettendo così di dare nuova vita alle vecchie foto dimenticate.