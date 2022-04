Roberto Inglese torna tra i convocati nel Parma per il match di domani contro l’Ascoli

VASTO - La Pasqua porta una notizia felice per Roberto Inglese. Il nome dell'attaccante di origini vastesi dopo quasi due mesi torna a figurare nella lista dei convocati del Parma per il match di domani delle ore 18:00 contro l'Ascoli.

L'ultima chiamata per "Bobby English" risaliva al 22 febbraio scorso, quando giocò 71 minuti contro il Pisa. Poi, qualche giorno più tardi, un problema fisico, nell'allenamento di rifinitura per la partita contro la SPAL, lo ha fermato. Da quel momento tanto lavoro a Collecchio, centro sportivo dei gialloblù, per ritrovare la forma migliore prima di trovare dentro l'Uovo una gradita sorpresa, la convocazione appunto.

In questa stagione il classe '91 ha segnato 3 gol e fornito 3 assist e ora vuole vivere un rush finale da protagonista, ritrovando un Parma già matematicamente salvo ma anche lontano dalla zona play-off, i 9 punti di distacco dall'8° posto a 4 giornate dal termine sono tanti.